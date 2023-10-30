Франція планує депортувати 39 росіян: яка причина

Франція вирішила депортувати 39 громадян росії через їхню “радикалізацію” на релігійному ґрунті. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен в інтерв’ю телеканалу BFM TV, передає НСН.

Франція планує депортувати 39 росіян

За словами міністра, зараз під адміністративним затриманням у Франції перебувають близько шістдесяти росіян, підозрюваних у радикалізації. 39 із них мають бути вислані за згоди російської влади.

Зазначається, що після гучного вбивства вчителя в містечку Аррас мігрантом кавказького походження влада Франції хоче продемонструвати свою рішучість у боротьбі з радикальними ісламістами. Зокрема планують вислати з країни осіб, занесених до так званого “списку S”. Місцеву владу вже попросили звернути особливу увагу на “мешканців Кавказу віком від 16 до 25 років”.

Нападник з Арраса, 20-річний Мохаммед Могоучков, відповідає цій категорії: він народився в Інгушетії – автономній республіці у складі РФ.

“Ми склали список із 39 громадян росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили список російській владі минулого тижня”, – заявив міністр Дарманен і додав, що видворення відбудеться, якщо москва надасть “консульські перепустки”.

Дарманен підкреслив, що російські громадяни, за якими ведеться особливе спостереження, “не знаходяться на вулиці”, а перебувають “або в тюрмі, або в ізоляторах адміністративного утримання”.

“Кавказька мережа” викликає особливе занепокоєння у французької влади зокрема через те, що кілька її учасників в останні роки вчиняли напади у Франції. “З 2018 року у Франції троє молодих людей з Північного Кавказу були виконавцями спонтанних нападів, а шестеро брали участь у планованих нападах”, — пояснив телеканалу президент Центру Аналізу тероризму Жан-Шарль Брізар.

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