5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Франція планує депортувати 39 росіян: яка причина

Франція планує депортувати 39 росіян
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Франція вирішила депортувати 39 громадян росії через їхню “радикалізацію” на релігійному ґрунті. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен в інтерв’ю телеканалу BFM TV, передає НСН.

Франція планує депортувати 39 росіян

За словами міністра, зараз під адміністративним затриманням у Франції перебувають близько шістдесяти росіян, підозрюваних у радикалізації. 39 із них мають бути вислані за згоди російської влади.

Зазначається, що після гучного вбивства вчителя в містечку Аррас мігрантом кавказького походження влада Франції хоче продемонструвати свою рішучість у боротьбі з радикальними ісламістами. Зокрема планують вислати з країни осіб, занесених до так званого “списку S”. Місцеву владу вже попросили звернути особливу увагу на “мешканців Кавказу віком від 16 до 25 років”.

Нападник з Арраса, 20-річний Мохаммед Могоучков, відповідає цій категорії: він народився в Інгушетії – автономній республіці у складі РФ.

“Ми склали список із 39 громадян росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили список російській владі минулого тижня”, – заявив міністр Дарманен і додав, що видворення відбудеться, якщо москва надасть “консульські перепустки”.

Дарманен підкреслив, що російські громадяни, за якими ведеться особливе спостереження, “не знаходяться на вулиці”, а перебувають “або в тюрмі, або в ізоляторах адміністративного утримання”.

“Кавказька мережа” викликає особливе занепокоєння у французької влади зокрема через те, що кілька її учасників в останні роки вчиняли напади у Франції. “З 2018 року у Франції троє молодих людей з Північного Кавказу були виконавцями спонтанних нападів, а шестеро брали участь у планованих нападах”, — пояснив телеканалу президент Центру Аналізу тероризму Жан-Шарль Брізар.

Раніше ми писали: У ЗСУ сформували батальйон із росіян – Bloomberg

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×