Дивний сплеск пневмонії серед дітей у Китаї: у чому причина

У Китаї поширюється новий респіраторний вірус, масово вражає дітей. Місцеві ЗМІ рясніють роликами про лікарні, переповнених батьками і дітьми, які очікують прийому медиків. Про це пише Reuters, передає НСН.

Дивний сплеск пневмонії серед дітей у Китаї

Китай надав інформацію на запит ВООЗ протягом 24 годин, як це і має бути. Дані свідчать про те, що збільшення пов’язане зі скасуванням обмежень щодо COVID-19. Наразі спостерігається також циркуляція відомих патогенів, таких як Mycoplasma pneumoniae, поширена бактеріальна інфекція, яка зазвичай вражає дітей молодшого віку і яка поширюється з травня.

З жовтня 2023 року наявне розповсюдження грипу, респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) та аденовірусу.

Бюро ВООЗ в Китаї надіслало запит на інформацію про збільшення кількості респіраторних захворювань і повідомило, що кластери пневмонії у дітей є “рутинною практикою”.

“Це просто відносно великий сезонний сплеск, можливо, частково через випадковість, а частково через те, що існує певний “борг імунітету” після менших зимових сплесків за останні три роки”, – сказав епідеміолог з Університету Гонконгу Бен Коулінг.

Беручи до уваги ці фактор, ВООЗ не надає рекомендацій щодо поїздок у південні райони Китаю та припинення торгівлі, оскільки вона стежить за ситуацією разом із владою держави.

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