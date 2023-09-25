Через Covid тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту Гатвік – подробиці

Спалах Covid спричинив затримку в управлінні повітряним рухом в лондонському аеропорту Гатвік вже втретє за цей місяць. В результаті 50 рейсів було скасовано або перенаправлено. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Через Covid тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту Гатвік

Як повідомляє британське видання Independent, захворювання персоналу призвело до того, що швидкість потоку рейсів, що використовують найбільш завантажену злітно-посадкову смугу в світі, скоротилася. П’ятдесят рейсів до та з аеропорту Сассекс були скасовані або перенаправлені, а багато інших рейсів затримано до семи годин. 8000 пасажирів залишилися поза своїми позиціями.

Вісім рейсів між аеропортом Гатвік та Белфастом було призупинено. Шість рейсів виконувалися до та з міжнародного аеропорту столиці Північної Ірландії та два – до міста Белфаст.

“Через раптове захворювання в диспетчерській вишці, включаючи випадки Covid-19, були введені тимчасові обмеження на управління повітряним рухом. Це спричинило деякі затримки та скасування рейсів авіакомпаніями. Ми доклали всіх зусиль, щоб звести до мінімуму незручності, і приносимо вибачення за можливі незручності. Сьогодні вранці диспетчерська вишка повністю укомплектована”, – заявив представник лондонського аеропорту Гатвік.

Covid в Україні:

Covid-19 увійшов до категорії сезонних захворювань поряд з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями. Водночас в Україні продовжується моніторинг циркуляції різних штамів коронавірусу.

За перший тиждень вересня було зареєстровано 1200 випадків зараження коронавірусом. Основні регіони – Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

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