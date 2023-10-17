Чайки зупинили роботу аеропорту у Венеції – подробиці

У Венеції “крилаті злочинці” викликали годинну зупинку роботи і двогодинний хаос в аеропорту Марко Поло. Компанії з управління аеропортами, застосовували стандартну програму боротьби з чайками. Про це повідомляє CNN, передає НСН.

Чайки зупинили роботу аеропорту в Венеції

Аеропорт Марко Поло, розташований на північ від міста, із злітно-посадковою смугою, що примикає до лагуни, є п’ятим за завантаженістю аеропортом Італії та найбільшим на півночі країни за межами Мілану.

Але вранці 13 жовтня все зупинилося, коли наприкінці злітно-посадкової смуги зібралася зграя чайок.

Польоти було припинено від 9:54 до 10:45, підтвердив представник аеропорту. Двадцять рейсів, що прибували, були перенаправлені до інших аеропортів північної Італії: Тревізо, Верони, Трієста і Мілана.

У той час як Тревізо розташований в 30 хвилинах їзди автобусом, тим, хто прямував до Трієста і Мілана, довелося б витратити дві-три години, щоб дістатися Венеції.

Поки “великі птахи” авіакомпаній прямували до аеропортів без чайок, співробітники SAVE, компанії з управління аеропортами, застосовували стандартну програму боротьби з чайками.

В аеропорту Венеції працює сокіл, якого сокольничий послав розігнати 200 з лишком птахів. Згідно з заявою аеропорту, також використовувалися “акустичні засоби стримування, сприятливі для фауни”.

Щойно сокіл завершив свою роботу та чайки втекли, аеропорт повернувся до нормальної роботи об 11:20 ранку.

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