BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку – подробиці

Компанія BioNTech, яка розробила вакцину від коронавірусу Pfizer, заявила про успішні випробування вакцини проти раку. Про це журналістам розповів один із засновників компанії Угур Шахін, передає НСН.

BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку

“Ми плануємо отримати дані дослідження для низки інших терапевтичних підходів між 2025 і 2029 роками», – сказав Шахін.

Науковець сподівається, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК можуть бути схвалені до 2030 року.

«Ми беремо у пацієнта зразки крові та пухлини, а через чотири тижні вводимо індивідуальну вакцину… В ідеалі – це не 100, а десятки тисяч пацієнтів на рік”, – сказав він.

У жовтні компанія оголосила про результати першого клінічного випробування комбінації вакцини проти раку на основі мРНК і терапії клітинами CAR Т (створення імунних клітин для лікування раку – ред.). Пухлини припинили ріст майже у всіх пацієнтів і зменшилися майже у двох третин.

«Цей підхід може змусити імунну систему спеціально знайти та знищити пухлину за допомогою армії спеціальних воїнів», – сказав Шахін.

За його словами, стратегія майбутнього – це комбінована терапія різних підходів.

«Я впевнений, що протягом наступних кількох років ADCS (Кон’югати антитіл до ліків – ред.) буде все частіше використовуватися як цільова хіміотерапія, а не класична хіміотерапія, при багатьох онкологічних показаннях”, – сказав Шахін.

Як відомо, подружня пара німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження Угур Шахін та Озлем Туреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої було розроблено та запущено у виробництво вакцину від коронавірусу BioNTech, Pfizer.

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