“Вік – це всього лише число”: 104-річна американка стала найстаршою парашутисткою у світі – фото і відео

104-річна Дороті Гоффнер із Чикаго здійснила найстарший стрибок у світі з парашутом. Це був тандемний стрибок на висоті понад 4 тис. метрів. Про це пише ТСН, передає НСН.

104-річна американка стала найстаршою парашутисткою у світі

Дороті Гоффнер зустріли оплесками, коли вона благополучно приземлилася після стрибка в тандемі з висоти понад 4 км.

“Вік – це всього лише число”, – сказала Гоффнер присутнім після свого рекордного семихвилинного стрибка, над сертифікацією якого компанія Skydive Chicago працює в Книзі рекордів Гіннеса.

Якщо стрибок бабусі стане офіційним, він перевершить поточний світовий рекорд найстарішого парашутиста у світі, встановлений у травні 2022 року 103-річною Ліннею Ларссон зі Швеції.

Це було не вперше, коли Дороті підіймалася в небо, щоб зістрибнути з парашутом. Шукачка гострих відчуттів зробила свій перший стрибок у віці 100 років. Якщо тоді її довелося підштовхнути, то цього разу жінка сама стрибнула донизу.

Гоффнер залишила свої червоні ходунки поряд із літаком. Її описали як “спокійну та впевнену”.

У грудні їй виповниться 105 років. Очевидно, довгожителька не планує найближчим часом зменшувати темп і не втрачає часу, готуючи свій наступний подвиг у повітрі. Далі, за її словами, вона збирається здійснити політ на повітряній кулі.

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