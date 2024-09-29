Військовий арсенал “Котлубань” у РФ був уражений Збройними силами України. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань” у Волгоградській області (РФ), підтвердив Генштаб ЗСУ, передають “Новини України – НСН”.

“Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області”, – повідомив Генштаб у телеграм-каналі в неділю.

ЗСУ уразили військовий арсенал “Котлубань” у Росії, куди надійшли іранські ракети

За наявною інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами.

“Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, але наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу пожежа та детонація боєприпасів”, – зазначили в Генштабі.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

“Сили оборони продовжують підривати військовий потенціал ворога. Далі буде…”, – підсумували в Генштабі.

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