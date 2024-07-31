ЗСУ вдарили по ворожому складу зберігання озброєння і військової техніки біля Курська.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передають “Новини України – НСН”.

ЗСУ уразили російський склад боєприпасів біля Курська – Генштаб

“Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, бойову роботу вели підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється. Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Далі буде…”, – зазначили в пресслужбі.

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