Зростання цін на популярні овочі і фрукти в Україні та світі: що найбільше подорожчало

Попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема й на овочі і фрукти. Аналітики склали рейтин серед 94 країн світу

Аналітики Picodi.com проаналізували зростання цін на найпопулярніші фрукти та овочі й склали рейтинг серед 94 країн світу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Ціни на овочі і фрукти у світі

Для порівняння вартості овочів та фруктів аналітики вибрали картоплю, помідори, цибулю, салат, апельсини, банани і яблука. Серед 94 країн, що увійшли до рейтингу, перше місце за загальним зростанням цін на вищезазначені продукти зайняла Туреччина. Умовний кошик цих фруктів та овочів з січня по липень 2022 року подорожчав на 72,2%. На другому і третьому місці по зростанню цін знаходяться Білорусь та Росія: 33,4% і 27,3% відповідно. У Білорусі найбільше подорожчали помідори (52%), а в Росії – картопля (45%).

Україна з загальним зростанням цін на 19,9% розташовується в цьому рейтингу на 6 місці.

«Попри загальну тенденцію, в нашому рейтингу є країни, в яких вартість вищезгаданих продуктів знизилася. Лідерами в цьому плані стали Еквадор, Домінікана і Болівія. У цих країнах вартість умовного фруктово-овочевого кошика зменшилася на 5,3%, 5,5% і 7,1% відповідно. Втім в Еквадорі та Домінікані зросла вартість салату», – зазначають аналітики..

Якщо ж розглядати кожен продукт окремо, то яблука найбільше подорожчали в Андоррі (82%), банани – в Білорусі (47,7%), а картопля (84%), апельсини (50,5%), помідори (121,6%), цибуля (72,8%) і салат (83,7%) – в Туреччині.

Ціни в Україні

Як уже згадувалося, найбільше в Україні подорожчала цибуля. Її середня вартість зросла з 9,78 грн до 15,72 грн, тобто на 60,7%. Також відчутно подорожчали помідори: з 39,12 грн до 58,46 грн. При цьому яблука в країні подешевшали на 16,9% – їх вартість знизилася з 22,8 грн до 18,94 грн. Загальна вартість всіх розглянутих продуктів в січні становила 174,2 грн, а в липні зросла на 19%, аж до 207,4 грн.

Для свого дослідження аналітики використали дані з сайту numbeo.com, де інформація збирається тисячами користувачів з усього світу.

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