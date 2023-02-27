5 /5
Based on 5 ratings

 

Встановити додаток на телефон

18
Світ
Тег:
18

Жінка в Польщі поцупила з магазину туалетного паперу на майже 5000 гривень – яке покарання їй загрожує

Дата 🕑 < 1 хв.
В Польщі жінка поцупила з магазину туалетний папір на суму майже 5000 гривень

В Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу. За це їй загрожує до п’яти років позбавлення волі

Жінка в Польщі викрала з магазину 43 пакунки туалетного паперу на сумму в понад 600 злотих (майже п’ять тисяч гривень).

Про це пише видання In Poland, повідомляє НСН

В Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу

Жінка в Польщі поцупила з магазину туалетного паперу на майже 5000 гривень – яке покарання їй загрожує

Як стало відомо, охоронці магазину в місті Пйотркув Куявський затримали 27-річну жінку, яка винесла з площі поряд зі складом 43 пакунки туалетного паперу. Момент крадіжки зафільмували камери відеоспостереження.

Вже згодом жінку передали працівникам поліції. Загалом громадянка винесла товар, на сумму в майже п’ять тисяч гривень. За це їй загрожує від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

Новини світу і України:

Скільки коштує жити у Польщі — як відрізняються ціни і зарплати порівняно з Україною

У Польщі зняли свою версію серіалу «Слуга народу»: трейлер

Чи мають право охоронці в магазині перевіряти ваші речі

To Top
Ще новини ⬇