Жінка в Польщі поцупила з магазину туалетного паперу на майже 5000 гривень – яке покарання їй загрожує

В Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу. За це їй загрожує до п’яти років позбавлення волі

Жінка в Польщі викрала з магазину 43 пакунки туалетного паперу на сумму в понад 600 злотих (майже п’ять тисяч гривень).

Про це пише видання In Poland, повідомляє НСН

В Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу

Як стало відомо, охоронці магазину в місті Пйотркув Куявський затримали 27-річну жінку, яка винесла з площі поряд зі складом 43 пакунки туалетного паперу. Момент крадіжки зафільмували камери відеоспостереження.

Вже згодом жінку передали працівникам поліції. Загалом громадянка винесла товар, на сумму в майже п’ять тисяч гривень. За це їй загрожує від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

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