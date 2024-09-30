Армія РФ, ймовірно, намагалися атакувати ЗСУ, але потрапила у власну пастку на Курщині.

Росіяни потужними силами, ймовірно, з інтернаціональної бригади “П’ятнашка”, намагалися контратакувати ЗСУ біля села Пльохово на курщині, але потрапили у пастку, яку самі ж влаштували.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Forbes.

За інформацією видання, провальну атаку війська РФ здійснили наприкінці минулого тижня. Наступ був націлений на Пльохово. Біля цього населеного пункту є дві основні оборонні споруди, створені росіянами, – протитанкові пастки та прилеглий комплекс піхотних траншей.

“Російська колона застрягла в протитанкових пастках – траншеях та лініях бетонних загороджень, які росіяни побудували перед українським заходом у Курську область на початку серпня”, – йдеться у публікації.

“Загрузли у траншеях”: як армія РФ потрапила у власну ж пастку на Курщині

Окрім того, український журналіст Юрій Бутусов 29 вересня повідомив, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади Територіальної оборони “дали урок російським окупантам і їхній техніці – спалили десятки бронемашин і ліквідували особовий склад противника”.

Як відомо, у Курській області РФ триває операція українських військ. За даними Генштабу ЗСУ, за добу росіяни завдали 21 авіаудар по своїй території, використавши при цьому 30 КАБів.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати військам РФ відчутних втрат у живій силі та техніці.

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