Забирати почали навіть студентів – Кремль порушив обіцянку щодо мобілізації чоловіків лише з військовим досвідом

Кремль порушив обіцянку про те, що мобілізуватимуть лише військових із бойовим досвідом, уже в першу добу після оголошення про призов. Забирати почали навіть студентів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 23 вересня. Так, російські офіційні особи 21 вересня заявляли, що часткова мобілізація зачепить лише 300 тис. осіб і лише тих, хто має попередній військовий досвід. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

А вже 22 вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що практика видачі мобілізаційних повідомлень затриманим протестувальникам не суперечить Закону про мобілізацію. Погроза Пєскова не відповідає заяві Кремля про те, що він утримуватиметься від мобілізації людей, які не входять до списків резервістів.

Також стало відомо про спеціаліста з інформаційних технологій банку, який отримав повідомлення про призов, незважаючи на те, що ніколи не служив в армії та не відвідував військову кафедру.

А студент університету в Бурятії опублікував кадри, на яких Росгвардія та військова поліція забирають студентів, як повідомляється, для мобілізації, незважаючи на те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу неодноразово заявляв, що студентів не чіпатимуть.

В ISW додали, що кремлівські квоти, найімовірніше, змусять місцевих чиновників мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу. Так, у суб’єктах РФ почали забороняти резервістам залишати місця проживання, а військкомати застосовують недобросовісні методи мобілізації, розносячи повістки навіть уночі.

Зазначимо, у РФ вже встигли відчути, що таке мобілізація у розумінні Кремля – у країні-агресорі з військкомату приходять навіть по померлих.

Шойгу заявив, що росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів, а також збрехав про російські та українські втрати у війні