За що у Польщі можуть оштрафувати водія взимку – розмір і причини штрафів вражають

Взимку слід особливо ретельно дотримуватись усіх правил дорожнього руху. Ця вимога є спільною для всіх водіїв. Однак у Польщі, яка подібна до нас за кліматичними умовами, український водій може розоритися. Зимові штрафи в Польщі пригнічують своїми розмірами та причинами

Про це інформує NNS

Щодо зміни літньої гуми на зимову, то в Польщі немає такої обов’язкової вимоги. Просто гума на шинах має відповідати вимогам безпеки на дорозі. І, до речі, у них не можна встановлювати шиповані шини.

Отже, за що в Польщі можуть оштрафувати водія взимку?

За недотримання безпечної дистанції. Відстань до автомобіля, що рухається попереду, має бути не меншою за цифру швидкості вашого автомобіля, поділеної на 2. Тобто, якщо ваш автомобіль рухається зі швидкістю 80 км/год, то дистанція має бути не менше 40 метрів. Штраф за порушення цієї вимоги становить 300-500 злотих.

За не включені денні ходові вогні (а за їхньої відсутності ближнє світло фар) у світлий час доби становить від 100 до 300 злотих.

Штраф за порушення правил використання протитуманних фар , які можна включати лише за умов туману, дорівнює 100 злотих.

Штрафи у Польщі для водіїв за порушення ПДР

Штраф за прогрівання двигуна більше 1 хвилини. У Польщі можна заробити грошове покарання за увімкнений двигун під час стоянки автомобіля. Понад одну хвилину він не повинен працювати. Якщо двигун працює більш тривалий час, це обійдеться водієві у 100 злотих. Також, якщо водій вийде з автомобіля, не вимкнувши двигун, йому доведеться заплатити 50 злотих. Ще дорожче це коштуватиме, якщо водій залишить автомобіль із працюючим двигуном у дворі житлового будинку. Тоді його можуть оштрафувати на 300 злотих.

За рух на засніженому автомобілі доведеться віддати від 20 до 500 злотих та отримати 6 штрафних балів. І справа тут не в естетиці, просто сніг, що сповзає з даху авто під час руху, може стати причиною аварії.

Брудні фари обійдуться водієві у 200 злотих і 3 штрафними балами.

За брудне лобове скло та непрацюючі склоочисники доведеться віддати до 500 злотих.

Забруднений номерний знак коштуватиме 100 злотих.

І, нарешті, за катання на санях, прив’язаних до автомобіля (бувають і такі розваги), оштрафують на 500 злотих.

Джерело

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