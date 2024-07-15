Міністерство закордонних справ України суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном. З 15 липня перелік країн, у яких можна буде отримати консульські послуги, збільшився майже вдвічі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу МЗС.

Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.

З 15 липня консульські послуги за кордоном можна отримати ще у 20 країнах – перелік

Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

Доступ до реєстру

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати такі документи:

повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу);

витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).

“Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та здійснюватимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів Реєстру”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, консульські послуги за кордоном поновили з 18 травня, але чоловіки віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, для отримання послуги відтепер мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

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