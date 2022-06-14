Які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови в Угорщині

Українські біженці з травня отримали право без отримання дозволу влаштовуватись в Угорщині на будь-яку роботу. Компанії, які приймають на роботу наших співвітчизників, отримують допомогу. Стало відомо, на які умови працевлаштування можна розраховувати у цій країні без знання мови

Право працювати без отримання дозволу на роботу можуть українці, які подали заяву про надання статусу біженства. Для інших діють правила, чинні для всіх громадян інших країн. Вони можуть працювати у сферах, де є нестача робочої сили: будівництво, громадське харчування, IT. Скористатися державною пільгою можуть громадяни України з біометричним паспортом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українцям після перетину кордону дають тимчасове посвідчення на 30 днів. За цей період треба звернутися до місцевого імміграційного офісу, щоб отримати постійні документи.

Без знання мови влаштуватися працювати складніше, як та інших країнах. Як правило, це вакансії покоївок, прибиральників, збиральників врожаю, в пральні, на сортуванні одягу та на виробництві.

Мінімальна зарплата за некваліфіковану працю в Угорщині становить 500 євро. Середня оплата некваліфікованої роботи – близько 2,5 євро за годину. За день можна заробити близько 20-25 євро. За 6-денний робочий тиждень розмір заробітної плати становить 850 євро. Передбачено бонуси за додаткові зміни.

Вакансії можна як на профільних сайтах, так і в тематичних групах у соцмережах. Багато оголошень платні. Їх публікують посередники, які допомагають із приїздом та оформленням на роботу за біометричним паспортом.

При прийомі працювати роботодавці оформляють біженцям тимчасовий дозвіл на проживання. Багатьом працівникам надають безкоштовне житло – зазвичай разом із колегами.

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