Які країни ЄС продовжили безкоштовний проїзд поїздами для українців

З липня багато європейських країн скасували пільговий проїзд для українських біженців громадським транспортом, проте низка країн продовжила безкоштовний проїзд поїздами

Така можливість залишилася в українців, які тимчасово проживають в Австрії, Бельгії, Італії, Болгарії, Нідерландах, Словаччині, Португалії, Іспанії та Хорватії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, в Австрії для безкоштовного проїзду українцям потрібно оформити білет Not-Ticket Ukraine. Він доступний у поїздах ÖBB. Отримати Not-Ticket Ukraine можна в касах ÖBB на вокзалах. Квиток дійсний для 2-го класу поїздів протягом двох днів: в день його отримання та наступного дня.

Безкоштовний проїзд для українців продовжила й Бельгія. У день прибуття в країну українські біженці можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в мережі SNCB. Це міжнародні потяги, що прямують в/з Німеччини, Нідерландів, Люксембургу та Франції. Для проїзду необхідно пред’явити квиток DB Helpukraine або свій український паспорт, ID-карту. Після реєстрації статусу біженця в Бюро реєстрації можна отримати універсальний квиток Fedasil Bulk Ticket та пересуватися Бельгією безкоштовно.

Болгарія до жовтня продовжила безкоштовний проїзд не лише у поїздах, а й автобусах у рамках програми “HELP UKRAINE”. Українським біженцям дозволено їздити прямими поїздами з Румунії до Болгарії та назад. Для цього потрібно пред’явити документ, який підтверджує громадянство чи прописку в Україні.

В Італії українські біженці можуть безкоштовно пересуватися поїздами Trenitalia протягом максимум 5 днів з моменту в’їзду до Італії, щоб дістатися свого місця призначення.

У Люксембурзі, як відомо, громадський транспорт є безкоштовним по всій країні та для всіх. Квиток потрібно купувати тільки якщо ви хочете їхати першим класом у поїзді або подорожувати через кордон до Німеччини, Франції чи Бельгії.

У Словаччині діє безкоштовний проїзд для українців поїздами ZSSK (крім поїздів IC). Проїзний документ можна отримати в касі або безпосередньо в поїзді, пред’явивши дійсний паспорт, посвідчення особи чи інший документ, який підтверджує громадянство України. Правом на безкоштовний квиток можна скористатися в день отримання проїзного документа протягом наступних 4 днів, починаючи з дня отримання особистого документа SLOVAK HELP.

У Португалії безкоштовний проїзд для українців діє у міжрегіональних, регіональних та міських поїздах 2 класу Celta та Intercidades. Щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, у касах чи поїзді потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний документ громадянина України або підтвердження про місце проживання.

У Хорватії безкоштовний проїзд українцям надає перевізник HŽ Putnički. Йдеться про всі внутрішні залізничні маршрути країни у 2-му класі поїздів. У разі пред’явлення українського паспорта/посвідчення особи/рішення про дозвіл на в’їзд до Хорватії біженці мають право на отримання безкоштовного транспортного квитка на касі або в поїзді.

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