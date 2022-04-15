Як отримати атестат українським дітям, які перебувають за кордоном

Десятки тисяч українських дітей разом із батьками залишили під час війни свої домівки. Нині вони навчаються у європейських школах. Як отримати атестат школярам за кордоном

Навчальний рік підходить до завершення, і багатьох цікавить питання, як отримати шкільний атестат. На це питання відповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, школярам, які перебувають за кордоном, або їхнім батькам необхідно отримати довідку про вивчення предметів у новій школі, і надати її українській школі для формування атестату.

“В Україні є наш, український інструмент для реалізації права на отримання повної загальної середньої освіти, у тому числі, з видачею свідоцтва державного зразка – Міжнародна українська школа, яка активно впроваджується на території країн Європейського Союзу”, – повідомив міністр.

На сьогоднішній день більше ніж 20 закладів вищої та фахової передвищої освіти вимушено переїхали для організації освітнього процесу на підконтрольну Україні територію. Багато шкіл було зруйновано, частина зачинені через те, що там живуть біженці. Навчальний процес в онлайн-режимі в Україні триває, і вже почали відкриватися школи. Так, 3,5 млн учнів вже навчаються очно. Через проведення військових дій в школах 14 областей України продовжуються лише дистанційний навчальний процес.

Тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за новим місцем проживання.

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