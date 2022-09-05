Виплати безробітним українцям у Польщі – на яку допомогу можна розраховувати

Українські біженці в Польщі мають ті самі права, що й громадяни цієї держави. А саме – право на роботу, освіту, медчину допомогу. Чи можна розраховувати на виплати безробітним українцям у Польщі?

Українські біженці можуть працювати у Польщі без спеціального дозволу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Роботу можна шукати як через центр зайнятості, так і на спеціалізованих сайтах.

Зареєструвавшись в центрі зайнятості, ви отримаєте доступ до Центральної бази вакансій. Також можна отримати нову професію та безкоштовні курси польської мови.

Повідомляється, що зареєстровані безробітні можуть отримати грошову допомогу на відкриття бізнесу або відшкодування по догляду за дитиною (до 7 років).

А також страхування для себе та своїх родичів.

Проте біженці не можуть розраховувати на фінансову допомогу по безробіттю. На цей вид допомоги можуть розраховувати лише ті українці, які легально працювали на території Польщі не менше 6 місяців.

Стати на облік у центр зайнятості можна прийшовши на прийом або онлайн за посиланням.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати