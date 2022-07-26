Вимоги щодо вивезення тварин за кордон знову змінилися: що потрібно знати

Після початку великої війни країни Євросоюзу запровадили для українців спрощений режим вивезення тварин за кордон. Дотримання жодного з необхідних до того пунктів – не вимагали. Тварин чипували та щеплювали просто на кордоні. Наразі вимоги набувають чинності

При вивезенні тварин за кордон потрібно враховувати певні умови та правила. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Наразі всі вимоги знову набувають чинності:

тварина має бути чипована;

щеплена проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду;

мати паспорт Європейського зразка;

мати довідку про стан здоров’я, видану за 5 днів до виїзду і тест на антитіла.

Увесь процес підготовки займає приблизно 4 місяці.

Чипування, щеплення і паспорт обійдуться власникам тварини в півтори-дві тисячі гривень. І ще від двох до чотирьох тисяч коштує тест на антитіла. Але його вимагають не всюди.

Електронна ідентифікація — це чіпування тварини, проводиться в ветеринарній клініці, в чіпі розташовується електронна інформація.

Ветеринарний паспорт — це паспорт тварини, в ньому вказана інформація про господаря тварини і про саму тварину, його можна взяти в Держпродспоживспілці чи Державній ветклініці.

Польща з 25 липня дозволить перетинати кордон без довідки та тесту.

Польща змінила правила вивезення тварин із України: як їм перетнути кордон