Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня. Вони можуть суттєво вплинути на політику країни щодо України. Стало відомо, хто може перемогти і що це означає для України

Майбутнє волевиявлення у Польщі називають найважливішими виборами за десятиліття. Фаворитом голосування є партія “Право та справедливість”, яка вже протягом восьми років перебуває при владі.

Водночас опозиційні сили, зокрема з відкритою антиукраїнською позицією, також можуть отримати голоси в парламенті. OBOZ.UA з’ясовував, хто може сформувати коаліцію у польському парламенті і що це означає для України, передає НСН.

Вибори у Польщі 15 жовтня – хто може перемогти і що це означатиме для України

Громадяни Польщі обиратимуть весь склад Сейму та Сенату – нижньої та верхньої палат парламенту. У Сейм буде обрано 460 депутатів та ще 100 представників до Сенату.

Згідно з соцопитуваннями, консервативна партія “Право та справедливість”, ймовірно, отримає більшість місць у Сеймі. Примітно, що політсила вже 8 років при владі, і чинний президент Анджей Дуда балотувався саме від цієї сили.

Представники партії “Право і справедливість” заявляють, що опозиційні сили “віддані інтересам іноземних держав” Водночас політики кажуть, що “захищатимуть суверенітет і кордони Польщі”.

Важливо зазначити, що перед виборами суттєво посилила свої позиції ультраправа та антиукраїнська партія “Конфедерація свободи та незалежності”. Ціла низка кандидатів від цієї політсили відзначилася не лише симпатією до держави-терориста Росії, а й іншими скандальними заявами. Партія не є фаворитом на майбутніх виборах, проте може набрати достатню кількість голосів, щоб просувати в польському парламенті свої скандальні та неоднозначні ідеї.

Політологи зазначають, що саме “Конфедерація свободи та незалежності” відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями. Тому незважаючи на загострення у відносинах між Україною та Польщею, саме “Право та справедливість”, ймовірно, продовжить диктувати умови зовнішньої політики. Багато експертів упевнені, що продовження підтримки України залишиться у переліку головних національних інтересів Польщі.

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