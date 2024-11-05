Сьогодні проходять вибори президента у США. Кандидат від республіканців Дональд Трамп пообіцяв, що визнає результати виборів і у разі програшу. Але тільки якщо вони будуть “чесними”, на його думку.

Як повідомляють “Новини України – НСН”, заяви Трампа наводять CNN, Reuters і AFP.

“Якщо я програю вибори, якщо вони будуть чесні, я першим це визнаю. Поки що я вважаю, що вони були чесними”, – заявив Трамп після того, як він проголосував на президентських виборах.

Кандидат у президенти також звернув увагу, що не вважає за потрібне просити своїх виборців не вдаватися до насильства у разі його програшу.

“Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники – не жорстокі люди. Я не зобов’язаний їм це говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства, але я, звичайно, не повинен їм говорити. Це чудові люди. Це люди, які вірять у відсутність насильства”, – зазначив Трамп.

Вибори президента у США – Трамп пообіцяв визнати результати у разі програшу, але є нюанс

За словами кандидата у президенти США від Республіканців, він “почувається дуже впевнено”. Також Трамп вважає, що ця передвиборча кампанія була “найкращою” у його кар’єрі.

Вибори президента США

Як відомо у США сьогодні, 5 листопада, проходять президентські вибори, основними кандидатами на яких є Дональд Трамп та Камала Гарріс.

Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

Спостерігач на одній із виборчих дільниць у США, координатор руху Чесно Віта Думанська, найближчим часом результати президентських виборів у США навряд чи стануть відомими. Але й повної невідомості також не буде.

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