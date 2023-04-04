Військовий експерт розповів, чи протестуватимуть білоруси проти розміщення ядерної зброї

Сьогодні в Білорусі різні групи населення по-різному ставляться до розміщення ядерної зброї на території їхньої країни

Про це Апостроф TV розповів незалежний військовий оглядач Олександр Алєсін, передає НСН.

Він розповів про те, що у Білорусі постійно проводяться перевірки бойової готовності. Насамперед для демонстрації Україні.

Чи протестуватимуть білоруси проти розміщення ядерної зброї

Один із адресатів теж Путін, якому показують готовність Білорусі. У населення при цьому створюється почуття обложеної фортеці. Білорусів лякають нападом Польщі та її бажанням окупувати певні території (Гроденська область). Також Лукашенко побоюється прориву білоруських частин з України”, – розповів він.

Алєсін також розповів про те, що Лукашенко завжди жалів за ядерною зброєю. Він хотів розмістити цю зброю на своїй території, щоб бути співуправителем цієї зброї. А Путін користується цим, щоб піднімати ставки і лякати західних обивателів застосування ЯЗ. Головною ціллю цієї зброї можуть бути американські об’єкти на території Польщі.

Він також розповів про те, що в Білорусі різні групи населення залежно від віку по-різному належать до ядерної зброї.

“Старші люди пам’ятають про те, як Білорусь була нашпигована ЯЗ і спокійно до цього ставляться. А молоді люди налаштовані пацифістські і стривожені розміщенням ЯЗ і нагнітанням ядерної загрози. Проте не варто чекати виступів проти цього, оскільки зараз опозиція і всі громадські рухи в Білорусі придушені”, – розповів про ситуацію експерт.

Як відомо, 25 березня російський президент заявив, що до липня цього року Росія має намір завершити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусії. Мовляв, про це його особисто просив Лукашенко, мотивуючи тим, що США розміщують таку саму зброю в багатьох країнах.

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