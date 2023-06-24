Відомо про перші втрати ПВК Вагнера у боях проти армії РФ

Аналітики з проєкту “Oryx” почали рахувати перші втрати ПВК Вагнера у боях проти армії РФ

Стало відомо про перші втрати особового складу та військової техніки злочинної армії РФ та найманців ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина у безкомпромісному протистоянні.

Що відомо про втрати ПВК Вагнера та армії РФ розповідає НСН з посиланням на novyny.online.ua

Зазначається, що поки втрати регулярної армії РФ значно більші за втрати найманців ПВК “Вагнера

Що відомо про втрати ПВК Вагнера та армії РФ Зазначається, що поки втрати регулярної армії РФ значно більші за втрати найманців ПВК “Вагнера”. Зокрема, російські військові вже втратили літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину “Тигр” і військовий КамАЗ. При цьому “вагнерівці” поки що втратили лише один УАЗ

Starting to look like a list already (still thinking of the perfect title) pic.twitter.com/D32rNyUQ1H — Oryx (@oryxspioenkop) June 24, 2023

Що відбувається на території Росії на тлі повстання Пригожина

У районі штабу Південного військового округу в Ростові, який було захоплено найманцями ПВК “Вагнера”, лунає стрілянина і чутно вибухи.

За інформацією російських Telegram-каналів, після серії вибухів “вагнерівці” почали відганяти присутніх там городян.

Кореспонденти RT повідомляють з місця подій, що чули два “хлопки” схожих на вибух, після чого люди почали тікати. Потім пролунали постріли.

Телаграм-канал Mash теж повідомляє про два вибухи біля штабу ПВО і зазначає, що після цього “вагнерівці” відганяють людей від будівлі мінімум на 2 кілометри.

ЗМІ повідомляють, що в центрі Ростова з’явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не залишати домівки.

Путін екстренно покинув Москву

За інформацією представників української розвідки, кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна екстренно вивезли з Москви у резиденцію на Валдаї.

“Наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах”, — зазначають представники ГУР Міноборони України.

Після демаршу засновника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина та початку руху найманців в бік російської столиці — в низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

В рамках КТО силовики отримали дозвіл на:

прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;

проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

силовий доступ в приватні та службові приміщення;

використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

відключення всіх видів зв’язку;

“видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів”.

“Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту”, — підкреслили у ГУР

Зокрема в столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.

Відомо про перші втрати ПВК Вагнера у боях проти армії РФ

“Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 “Дон” (Москва — Вороніж — Ростов-на-дону — Краснодар — Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости”, — підкреслили у ГУР.

У той же час, в Кремлі заперечують, що Путін виїхав з Москви, заявляючи, що він продовжує працювати у Кремлі.

За інформацією видання “Медуза”, в Кремлі панічно бояться того, що вже за кілька годин підрозділи ПВК “Вагнера” вже будуть стояти під Москвою.

За словами джерел, ще в п’ятницю в АП не відкидали, що “Пригожин блефує” і намагається “щось для себе виторгувати”. Однак після того, як вранці 24 червня вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону, “прийшло розуміння, що справа серйозна”.

Близьке до уряду РФ джерело, а також співрозмовник, близький до Кремля, кажуть, що Пригожин “почав метушитися” приблизно два тижні тому — після того, як Путін заявив, що для продовження бойових дій в Україні ПВК зобов’язані укласти офіційний контракт із Міноборони РФ.

Одне з джерел, близьких до адміністрації президента, визнає, що в Кремлі проблему теж недооцінили.

“Обговорювали на нарадах, зійшлися на тому, що він зухвалий авантюрист і поводиться не за правилами. Ризик саме військового заколоту визнали нульовим — порахували, що так може вчинити тільки божевільний. Зараз у Кремлі впевнені, що армії і силовикам вдасться зупинити колони ПВК Вагнера. При цьому один зі співрозмовників не сумнівається, що щонайменше деяким найманцям вдасться “прорватися до Москви”, — зазначається у повідомленні видання

Ветеранам ПВК “Вагнер” наказали чекати відмашки, щоб приєднатися до заколоту Євгена Пригожина.

За словами бойовика, ветеранам ПВК “Вагнер”, які побажали взяти участь у збройному заколоті, наказали чекати сигналу в повній боєготовності.

“Ми чекаємо офіційного наказу від баті. Росгвардія і армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності. Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії”, — повідомив один з найманців ПВК “Вагнера”.

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