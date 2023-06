Відомо про перші втрати ПВК Вагнера у боях проти армії РФ

Аналітики з проєкту “Oryx” почали рахувати перші втрати ПВК Вагнера у боях проти армії РФ

Стало відомо про перші втрати особового складу та військової техніки злочинної армії РФ та найманців ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина у безкомпромісному протистоянні.

Що відомо про втрати ПВК Вагнера та армії РФ розповідає НСН з посиланням на novyny.online.ua

Зазначається, що поки втрати регулярної армії РФ значно більші за втрати найманців ПВК “Вагнера

Що відомо про втрати ПВК Вагнера та армії РФ Зазначається, що поки втрати регулярної армії РФ значно більші за втрати найманців ПВК “Вагнера”. Зокрема, російські військові вже втратили літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину “Тигр” і військовий КамАЗ. При цьому “вагнерівці” поки що втратили лише один УАЗ

