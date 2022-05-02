Велика Британія відправляє на навчання до Східної Європи 8 тисяч військових

Велика Британія відправляє на навчання влітку близько 8 тисяч військовослужбовців НАТО і Об’єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Британії Бена Воллеса. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті presscenter.company

Як заявили у Міністерстві оборони Британії, проведення цих маневрів було заплановане раніше, але розгортання вирішили зробити масштабнішими через вторгнення росії до України.

“Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни”, – зазначив Бен Воллес.

Повідомляється, що навчання відбуватимуться на території від Фінляндії до Північної Македонії. Близько восьми тисяч британських військових будуть залучені до маневрів у Фінляндії, яка має 1309-кілометровий сухопутний кордон з росією.

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