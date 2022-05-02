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Велика Британія відправляє на навчання до Східної Європи 8 тисяч військових

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Велика Британія відправляє на навчання влітку близько 8 тисяч військовослужбовців НАТО і Об’єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Британії Бена Воллеса. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті presscenter.company

Як заявили у Міністерстві оборони Британії, проведення цих маневрів було заплановане раніше, але розгортання вирішили зробити масштабнішими через вторгнення росії до України.

Велика Британія відправляє на навчання до Східної Європи 8 тисяч військових

“Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни”, – зазначив Бен Воллес.

Повідомляється, що навчання відбуватимуться на території від Фінляндії до Північної Македонії. Близько восьми тисяч британських військових будуть залучені до маневрів у Фінляндії, яка має 1309-кілометровий сухопутний кордон з росією.

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