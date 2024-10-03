В Польщі відкрився перший рекрутинговий центр на базі Консульства України. Як він працює.
Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні та працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передають “Новини України – НСН”.
На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК), а підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною.
Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку.
В Польщі відкрився перший рекрутинговий центр для добровольців з України
Процес для добровольців:
- підписання контракту;
- 35-денне навчання на полігоні;
- подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
Подати заявку можна через офіційний сайт або в консульствах і посольствах України.
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