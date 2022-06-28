В Європі скорочують програми допомоги українським біженцям – нові правила отримання виплат

Країни Європи почали скорочувати програми допомоги українським біженцям, залишаючи пільги лише для найуразливіших категорій громадян. Через чотири місяці війни деякі європейські країни змінюють умови проживання, проїзду та отримання допомоги для українців

Як відомо, тимчасовий притулок надається на півроку. Саме стільки часу дається біженцям на пошук роботи та пристосування до життя в новій країні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Польща – одна з країн, яка найбільше допомагає українцям під час війни. На отримання допомоги з початку війни тут звернулося понад 1,2 мільйона українців, які прибули з 24 лютого та офіційно оформили статус біженця. З них – понад 500 тисяч людей працездатного віку, половина з яких за цей час влаштувалися на роботу.

Для того, щоб українці мали дах над головою та харчування, було запущено програму “40”, в рамках якої полякам, які приймали українців у себе вдома та годували їх або розміщували в готелях, базах відпочинку з харчуванням — держава виплачувала по 40 злотих за людину на добу. З червня ця програма обмежується 120 днями від дня перетину кордону. Це стосується також і тих біженців, хто прибуде у липні.

Виняток зробили для багатодітних сімей, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, які доглядають за немовлятами — за них період виплат буде продовжено ще на 120 днів. Тих людей, які вичерпали 120 днів перебування у Польщі та не змогли знайти роботу, а винаймати житло не можуть, влада обіцяє поселити у місця “загального розміщення” та муніципальні приміщення.

У Чехії всі українські біженці після прибуття одержують виплату 500 крон (6300 гривень) після оформлення візи тимчасової допомоги. Цю суму можна отримувати 5 місяців поспіль, якщо підтвердити важке матеріальне становище — відсутність роботи та власності у країні. З липня 5000 крон виплачуватись не будуть. Замість грошової допомоги українські біженці отримуватимуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби.

Також уряд Чехії вдвічі скоротив термін оплати державою медичного страхування – з року до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу, і внески за нього сплачуватиме роботодавець. Держава продовжить сплачувати страхові внески лише за дітей віком до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

У Болгарії українських біженців із початку війни поселяли безкоштовно у готелі, де їх годували. Загалом Болгарія прийняла у готелях на чорноморському узбережжі 60 тисяч біженців, а за їхнє розміщення та харчування виділялося 40 левів на добу (637 гривень). Проте з 1 червня у країні скоротили розмір компенсації до 15 левів (238 гривень), а багатьох українців попросили виселитися, бо в країні розпочався туристичний сезон. Біженців переселили до державних баз відпочинку, де умови гірші. Проте, ніхто не перешкоджає біженцям з України працевлаштовуватись у Болгарії та самостійно шукати собі житло.

Питання з виселенням з готелів гостро постало в багатьох інших туристичних країнах – Іспанії, Португалії і навіть Бельгії, куди влітку з’їзджаються туристи з інших країн, і платять гроші за житло.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати