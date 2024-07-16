19-річний водій з України загинув в ДТП у Німеччині 16 липня. Після аварії трасу на кілька годин повністю перекрили.

У федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина) о 4:20 ранку 16 липня у ДТП загинув 19-річний водій з України.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Bild.

В ДТП у Німеччині 16 липня загинув юнак з України

Повідомляється, що аварія сталась на трасі L27 між містами Вайтін і Вулькенцин.

19-річний водій із Саксонії, який має українське громадянство, не впорався з кермуванням польського мікроавтобуса. Транспортний засіб з’їхав з дороги і врізався в дерево.

Юнак загинув на місці аварії, мікроавтобус був повністю знищений.

Після аварії трасу L27 на кілька годин повністю перекрили.

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