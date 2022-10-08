Українців у Польщі зобов’яжуть платити за притулок – подробиці

У Польщі готують зміни до спецзакону про українських біженців. Їх зобов’яжуть платити за притулок, наданий державою

Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці – наприклад, гуртожитки чи готелі. У такому житлі проживає 80 тисяч біженців, а з початку війни туди поселили майже 400 тисяч українців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”

“Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували у Польщі”, – каже Кароліна Лукасевич із Центру міграційних досліджень Варшавського університету.

Експерт видання, який працює в уряді, пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати на їхнє перебування несе держава.

Тим часом влада розглядає варіант часткової оплати житла для біженців. Наприклад, від обов’язкової оплати слід звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одинаків.

“З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого – останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців та політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно у тризірковому готелі”, – зауважує професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.

За оцінками видання, у Польщі на кінець серпня перебувало близько 2,2 млн. українців. З них 900 тисяч -1 мільйон – це біженці, ще до 1,2 млн осіб – ті, хто жив та працював у країні до війни.

Українських біженців, які є чинними ФОП, зобов’язали сплачувати податки у Польщі