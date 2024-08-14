Військовозобов’язаним українцям за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати й обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 серпня, передають “Новини України – НСН”.

Згідно з постановою, чоловіки призовного віку, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати такі послуги:

обміняти чи отримати вперше посвідчення водія, а також отримати його після втрати чи викрадення;

подати документи щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Українцям за кордоном, які не оновили дані, не видаватимуть водійське посвідчення — що відомо

Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Чоловіки за кордоном

Як відомо, у квітні, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Після того українські консульства перестали приймати документи у чоловіків віком від 18 до 60 років на отримання консульських послуг.

Згодом надання послуг було відновлено. Однак на тлі тимчасового обмеження у країнах Заходу виникли обговорення щодо можливості повернення військовозобов’язаних українців додому.

Тоді представники деяких країн підтримали цю ідею, зокрема, Польща та Литва. Остання загалом пропонувала обговорення на рівні ЄС.

Зрештою Україна оголосила, що не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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