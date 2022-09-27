Українці зможуть здійснити обмін посвідчення водія у Польщі

У Польщі українці зможуть зробити обмін посвідчення водія. Як це зробити та які документи потрібні

Відтепер українці можуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає NNS

Для того, аби обміняти посвідчення українцям слід звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства “Документ”.

З собою потрібно взяти мати паспорт і код, а також старе водійське посвідчення.

Зазначається, що процедура обміну триває протягом одного дня.

При цьому в МВС підкреслюють, що йдеться лише про обмін прав водія, а не поновленні документу у разі втрати або викрадення. Над цими процедурами також працюють.

Також повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.

В чому відмінність національного посвідчення водія від міжнародного