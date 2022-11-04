Українці за кордоном зможуть продовжувати термін дії паспорта та вносити до нього дані про дітей

Українцям дозволили продовжувати термін дії паспорта та вносити до нього дані про дітей за кордоном

Про цю зміну, ухвалену Кабміном, повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає NNS

Послуга буде безкоштовною, оформити яку можна буде протягом одного дня.

Українці зможуть продовжувати термін дії паспорта за кордоном

Прийнята Кабміном зміни діятиме протягом дії військового стану в Україні та рік після його скасування.

Скористатися послугою можна у дипломатичних відомствах України.

Після ж скасування військового стану і через рік скасування, скористатися такою послугою можна буде лише в дипломатичних відомствах, де відсутня можливість оформити новий документ.

Вартість оформлення нового документа складає 120 євро.

З 1 листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспорта