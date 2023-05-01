Українці в Польщі можуть отримати 500 злотих на ліки – інструкція

У Польщі відкрито реєстрацію на програму Health4Ukraine, за допомогою якої українці можуть отримати 500 злотих на ліки у місцевих аптеках

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 – за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які зараз мешкають у Польщі.

Українці можуть отримати 500 злотих на ліки в Польщі

Як приєднатися до програми Health4Ukraine?

1. заповніть електронну реєстраційну форму;

2. дочекайтеся поки ваша заявка та дані будуть перевірені організаторами;

3. після чого ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації.

Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.

Як ми повідомляли раніше, у Німеччині за деякі садові роботи в різних федеральних землях можуть штрафувати.

Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі садові роботи в різних федеральних землях можуть штрафувати.

Зокрема до таких робіт входять:

Стрижка газону у вихідний

Рубка дерев влітку

Розпалювання багаття в саду

Будівництво сараю – відповідно до розмірів

Знищення гнізд комах

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