Українці в Польщі можуть отримати 500 злотих на ліки – інструкція

У Польщі відкрито реєстрацію на програму Health4Ukraine, за допомогою якої українці можуть отримати 500 злотих на ліки у місцевих аптеках
Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.
Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.
Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 – за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які зараз мешкають у Польщі.
Українці можуть отримати 500 злотих на ліки в Польщі
Як приєднатися до програми Health4Ukraine?
1. заповніть електронну реєстраційну форму;
2. дочекайтеся поки ваша заявка та дані будуть перевірені організаторами;
3. після чого ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації.
Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.
Як ми повідомляли раніше, у Німеччині за деякі садові роботи в різних федеральних землях можуть штрафувати.
Українці, які прибули до Німеччини через війну в Україні, продовжують дивуватися місцевим правилам та штрафам. Наприклад, за деякі садові роботи в різних федеральних землях можуть штрафувати.
Зокрема до таких робіт входять:
- Стрижка газону у вихідний
- Рубка дерев влітку
- Розпалювання багаття в саду
- Будівництво сараю – відповідно до розмірів
- Знищення гнізд комах
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