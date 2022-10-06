Українці у Польщі зможуть поповнювати свої картки через термінали – подробиці

Незабаром у Польщі з’являться термінали IBOX, через які українці, що нині живуть там, зможуть поповнювати свої українські картки, оплатити комунальні та інші послуги

Про це на міжнародній конференції “Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення” розповів радник голови правління IBOX BANK Віталій Березовський.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“Ми звернули увагу на те, що подібного (терміналів – ред.) немає в Польщі, і так вийшло, що зараз тут знаходиться близько 10 мільйонів громадян України, і їм потрібно надати різного роду фінансові послуги. (…) Ось ця колосальна релокація людей формує попит на фінтеківські послуги. Приклад: якщо у вас є українська карта, поповнити її з Польщі досить складно, ми даємо той сервіс, коли це можна зробити так само швидко, як українці це роблять в Україні. Зараз завдяки внутрішній свідомості всі платять комунальні послуги, навіть не перебуваючи в Україні. Сплатити комунальні послуги людям, що знаходяться тут, за послуги, наприклад, в Чернігові – це завдання. Ми будемо давати таку можливість і це буде вирішуватися в секунду, як і в Україні”, – зазначив Березовський.

За його словами, на початку повномасштабної війни в Україні попит на користування терміналами лише зріс, адже українці почали тікати зі своїх міст і у них з’явилася нагальна потреба знімати готівку, або навпаки поповнювати свої картки. Це стало викликом для компанії, тому що термінали стали швидко наповнюватися готівкою і була необхідність оперативної інкасації. Ситуацію вдалося швидко вирішити завдяки банкам-партнерам.

У Варшаві почалася міжнародна конференція “Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення”, присвячена економічній ситуації в Україні та світі, важливості міжнародної підтримки нашої держави, заходам щодо стабілізації банківської системи у період воєнного стану. Також на порядку денному питання щодо енергетичної ситуації та відновлення України після війни.

У панельних дискусіях беруть участь 14 експертів у сферах енергетики, економіки, банківської системи з України, США, Великої Британії та Швеції.

Організатори заходу: Українська Асоціація платіжних систем (УАПС), організація Atlantic Council та український транзакційний банк IBOX BANK.

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п’ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень. Уже в березні, завдяки інвестиціям, IBOX BANK виріс і увійшов до другої групи банків.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА “Експерт-Рейтинг” оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

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