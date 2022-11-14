Українці у Польщі можуть отримати ще один вид допомоги – як подати заявку і яка сума виплат

Українці у Польщі можуть подати заявку на виплату фінансової допомоги у шести містах. Хто може на неї розраховувати

У шести містах Польщі українським біженцям можна подати заявку на виплату фінансової допомоги від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. На допомогу можуть розраховувати тільки ті біженці, які ще не отримували її від жодних організацій.

Про це повідомляє NNS

Згідно із програмою, біженці з України можуть отримати по 700 злотих (близько 5 666 грн) та по 600 злотих (4 856 грн) на кожного члена родини. Виплати здійснюються протягом трьох місяців.

Подати заявку на участь у програмі можуть українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і ще не отримували інших допомог від будь-яких організацій. Крім того, українець, який подає заявку та члени його родини, не повинні працювати в Польщі і отримувати інші доходи.

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Також ще є додаткові критерії, принаймні одному з яких заявник має відповідати для отримання фінансової допомоги:

бути матір’ю-одиначкою або батьком-одинаком;

багатодітний батько чи матір;

вік від 65 років;

вагітність;

в родині є особа з особливими потребами;

в родині є особа із хронічним чи іншим серйозним захворюванням.

Наразі подати заявки для участі у програмі можна в 6 містах Польщі: Вроцлав, Ґданськ, Бєльсько-Бяла, Оструда, Битом, Згєж.

Для кожного міста є спеціальний телефонний номер, на який треба надіслати СМС з усіма контактними даними, після чого, має надійти інформація про очний візит. З собою треба взяти всі документи.

Джерело – сайт фонду Diakonie Katastrophenhilfe

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