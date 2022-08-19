Українці у Польщі мають сплатити податок PIT: хто підлягає податковим зобов’язанням

Українські біженці, які перебувають у Польщі понад 183 дні, мають сплатити податок PIT. Йдеться про частину загальної суми від заробітку у період перебування у країні. Гроші до бюджету мають внести і ті, хто дистанційно продовжує працювати в Україні

Перші українські біженці вже наступного тижня сумарно проведуть у Польщі 183 дні. За міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, після зазначеної дати особи, які проживають у країні, підлягають податковим зобов’язанням у країні перебування.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Таким чином, наші співвітчизники мають сплатити податок PIT. Гроші потрібно буде внести до 20-го числа наступного місяця. У Польщі загалом є кілька його видів:

PIT-36-L – лінійний податок;

PIT-36 – господарська діяльність;

PIT-37 – зарплата;

PIT-38 – цінні папери;

PIT-39 – прибуток від нерухомості.

У вересні деяким українцям доведеться сплатити Польщі податки за останні півроку. Потім вони вноситимуть суми щомісяця.

Податковий радник Аркадіуш Лаговський пояснив, що податок потрібно сплачувати, навіть якщо біженці продовжують працювати в українських компаніях. За словами аналітика, можна спробувати повернути суму податків, сплачених на батьківщині. Однак, чи вдасться це зробити – велике питання.

Наголошено, що проблем не має виникнути у тих українців, які подали заяву своєму роботодавцю про перенесення даних до Польщі з перших днів перебування у цій країні. У такому разі наймач повинен направляти PIT до польської податкової.

Що зміниться для громадян, які мають віддалену роботу у Польщі — зміни діятимуть вже з осені