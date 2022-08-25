Українці можуть поповнити карту ПриватБанку за кордоном: 3 способи, як це зробити

Поповнити карту ПриватБанку можна за кордоном. Однак поповнення буде здійснюватися як іноземний переказ грошей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк, передає NNS

Існує три способи, щоб поповнити карту ПриватБанку за кордоном.

Міжнародні системи переказів

Щоб здійснити міжнародний переказ коштів, необхідно вказати дані одержувача, а саме:

ПІБ латиницею;

країна;

місто.

Здійснити переказ вам допоможуть такі сервіси, як Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer.

SWIFT-платежі

Для того, щоб поповнити карту, потрібно дізнатися SWIFT-код банку, який відображається на сайті ПриватБанку в списку “контакти”.

У такому випадку кошти можна передавати через мобільний банкінг Приват24. Для цього вам необхідно знати наступне:

ПІБ;

повна поштова адреса одержувача;

номер картки;

IBAN;

назва банку одержувача, а також його юридична адреса та SWIFT-код.

Переказ на карту

Йдеться про переведення на карту Visa/MasterCard (P2P). Відправка грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера карти і ПІБ одержувача на латиниці. Гроші будуть передаватися з рахунку в місцевому банку.

Як дізнатися IBAN картки ПриватБанку