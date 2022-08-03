Українським водіям надали нові пільги у Польщі

У Польщі в останні місяці спостерігається найсильніший дефіцит водіїв, тому українським водіям надали нові пільги

Зокрема, польська влада дозволила українцям користуватися своїми посвідченнями водія, навіть якщо термін їх закінчився, повідомив заступник міністра інфраструктури Польщі Рафал Вебер. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, зокрема, в Польщі з 24 лютого 2022 року і до кінця 2022 року українці можуть їздити з посвідченнями водія, термін дії яких минув. Крім того, у цей період у Польщі українським водіям не потрібні посвідчення водія міжнародного зразка, оскільки визнаються “права”, видані в Україні.

Проблема підтвердження справжності прав водія, виданих в Україні, існує не тільки в Польщі, а й в інших країнах Євросоюзу. Підтвердження залежить від можливостей української адміністрації. Можливо, скоро в Європі почнуть приймати підтвердження українського посвідчення водія, виданого через додаток Дія. Принаймні в ЄС зараз така можливість розглядається.

За словами Вебера, у Польщі зараз не вистачає близько 150 тисяч водіїв. Це сталося, зокрема, тому, що українські водії, які працювали раніше в Польщі, поїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення військ РФ на українську землю.

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