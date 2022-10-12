Українським біженцям оновили умови перебування в ЄС – що змінилося

Українським біженцям оновили умови перебування в ЄС. Їм дозволили повертатися на тривалий час на Батьківщину, зберігаючи водночас свій статус в Європі

Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які через напад Росії були змушені шукати притулку в ЄС, зможуть легально залишатися на території Європейського Союзу щонайменше до березня 2024 року.

Про це повідомила Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Контракти.

“Вранці 10 жовтня ми прокинулися, почувши, як падають снаряди на Київ, Одесу, Львів й інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні й показувати солідарність з українцями”, – сказала єврокомісарка.

Крім того, вона заявила, що українці, які повернуться до України на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію. На таких людей після повернення автоматично продовжить поширюватися дія Директиви про тимчасовий захист.

Єврокомісарка пояснила, що перед тривалою поїздкою до України біженцям потрібно буде повідомити відповідним органам країни про виїзд з тої чи іншої країни ЄС. Водночас, важливо вказати, що особа має намір повернутися.

“Ми вирішили, що вам не потрібно перереєструватися, коли ви повертаєтеся назад. Ви можете зберігати ваш тимчасовий захист, який ви отримали в країні-члені. Єдина річ, яку ви маєте зробити, – це повідомити національним та місцевим органам влади в країні, яка вас приймає, що ви повертаєтеся до України. Але водночас вам не потрібно повертати вашу реєстраційну картку. Ви можете зберігати вашу реєстрацію. Вам потрібно лише повідомити, що ви повертаєтеся. Тож це спрощує рух, якщо вам буде необхідно рятуватися знову”, – сказала Йоханссон..

Також відомо, що уряд надав змогу українцям, які виїхали за кордон через війну, можливість отримувати субсидії в Україні. Утім, якщо особа перебуває за кордоном довше ніж 60 днів, отримувати житлові субсидії вона не зможе.

Як повідомлялося, віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич висловив обурення тим, що багато українців в Польщі говорить російською і пропонує навчити їх рідній мові.

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