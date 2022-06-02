Українським біженцям у Польщі більше не оплачують харчування та житло – які будуть винятки

З 1 липня Польща більше не оплачує харчування та житло біженцям із України. Але для деяких осіб будуть винятки

Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакерa. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті myc.news

“Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися”, – сказав він і додав, що також будуть винятки. Для деяких осіб буде розширено пільги: йдеться про осіб з інвалідністю, вагітних та багатодітних.

Уряд у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільги на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив термін на 60 днів. Далі дію цього закону не продовжуватимуть.

“Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожної до 500+ злотих на кожну дитину та інші соціальні вигоди. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та справляються самі. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатньо часу”, – сказав високопоставлений політик правлячої партії “Право і справедливість”.

Зазначається, що рішення уряду продиктоване величезними витратами на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тис. біженців у 190 млн. злотих на місяць, з яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн. злотих.

“Ми лише розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців до працевлаштування. Вже 14 тис. із них, у тому числі 11 тис. жінок, знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Чекаємо на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання та курси навчання польської мови, що неодмінно допоможе їм знайти своє місце на ринку праці”, – пояснила прес-секретар Сілезького воєводи Аліна Кухаржевська.

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