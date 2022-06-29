Українських військовополонених не обмінюватимуть у Росії: що з ними планують робити

У Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання

Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Вирішили не віддавати їх (українських бійців – ред.), погодили, де належить. А то вони думали: “здамося і до сімей”. Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО”, – заявив він.

За його словами, 2 тисячі українських полонених прибули “вчора”.

Також у Москві хочуть змусити українських військових відшкодувати “матеріальні збитки через бойові дії” у містах України.

28 червня відбувся чеговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15. Україна повернула додому двох офіцерів і 14 солдатів. Деякі з них – тяжкопоранені.

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