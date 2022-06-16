Українських біженців, які є чинними ФОП, зобов’язали сплачувати податки у Польщі

Українців, які з початку війни тимчасово переїхали до Польщі, продовжуючи залишатися чинним ФОПами (ФОП) в Україні, зобов’язали сплачувати податки в новій країні свого перебування

Податковий консультант у ІТ та СЕО Finevolution Poland/Ukraine Наталія Гайкалова роз’яснила, що сплачувати податки у Польщі мають українці, які потрапили до категорії податкового резидента. Це особи, які проживають на території Польщі понад 183 дні у податковому році, що дорівнює календарному. Не має значення, йдеться про біженців, або про людей, які прибули до Польщі з інших причин. Платити податки доведеться всім.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До ФОПів діють особливі правила щодо оплати податків у Польщі. Якщо фізособа-підприємець перебуває на території Польщі менше 183 днів, то сплачувати податки вона продовжує в Україні. Але якщо ФОПи знаходяться на території Польщі більше 183 днів, тоді потрібно декларувати всі свої доходи і сплачувати з них податок на доходи фізичних осіб.

Проте, згідно з деякими пунктами Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, українцям можуть зарахувати сплачений податок в Україні, зменшивши податок у Польщі.

Проблема може виникнути у тому, що, наприклад, в Україні це єдиний податок, а в Польщі податок на доходи фізичних осіб. Вирішувати питання потрібно з податковим консультантом, щоб потім не довелося платити податки “заднім” числом.

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