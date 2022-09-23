Українські біженці зіштовхнуться із подвійним оподаткуванням в ЄС: одна країна зробила виключення

Українські біженці, які працюють в українських компаніях, зіштовхнуться із подвійним оподаткуванням. Єдиною країною Євросоюзу, яка звільнила наших земляків від податкового резидентства, стала Литва

Відповідну інформацію надав економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Зазначається, що біженці або вже почали сплачувати податки в країнах ЄС, або почнуть робити це найближчим часом.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Подвійне оподаткування їхніх українських зарплат буде без варіантів. З перспективами відшкодування частини цієї суми в Україні через рік, спираючись на конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та сподіваючись на доброту ДПС… Зрештою, не лише зарплат. Якщо ви, наприклад, здаєте квартиру в Україні, і придбали податкове резидентство в ЄС – податки з цього доходу також потрібно буде заплатити за весь 2022 рік”, – пояснив аналітик.

Гайдай нагадав, що країни ЄС надають податкове резиденство через 183 дні перебування на їхній території. Литва продовжила цей термін ще на 183 дні. Експерт наголосив, що це не лише дружній, а й далекоглядний жест із боку сусідньої держави.

Нагадаємо, що польське Міністерство фінансів змінило позицію щодо оподаткування доходів українських біженців. У відомстві повідомили, що їхні доходи мають оподатковуватись як в Україні, так і в Польщі, якщо люди перебувають у країні понад 183 дні.

Раніше влада заявляла, що українці, які продовжували працювати на українських роботодавців та сплачувати податки до держбюджету України, звільняються від внесків у Польщі.

Суперечливі заяви викликали ажіотаж у суспільстві. Правозахисники радять співвітчизникам звертатися до податкових консультацій до фахівців та аналізувати всі випадки в приватному порядку.

Нещодавно колишній міністр соціальної політики Марина Лазебна попросила комітет Європарламенту змінити податкове законодавство, щоб податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток та податки з діяльності ФОП біженців біженці продовжували сплачувати до бюджету України.

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