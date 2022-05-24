Українські біженці у Польщі стають жертвами шахрайства російськомовних зловмисників

У Польщі стався сплеск кількості випадків обману за участю російськомовних зловмисників. Найчастіше українські біженці стають жертвами шахрайства аферистів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internet.ua

Як повідомляє агентство з працевлаштування Gremi Personal. Найпопулярніша схема обману – банківське шахрайство. “Більшість українських жінок, які приїхали до Польщі через війну, відкрили банківські рахунки для отримання фінансової допомоги від польського уряду. І автоматично потрапили в поле зору банківських аферистів”, – зазначають в агентстві.

Шахраї представляються банківськими співробітниками, дзвонять українцям та намагаються дізнатися особисті дані, які відкривають доступ до рахунку. Крім того, використовують інші схеми:

невиплата зарплат. Українців не оформлюють офіційно на роботу, їх використовую, а потім не оплачують роботи;

обман під час працевлаштування. Українцям пропонують хороші умови проживання та зарплату, але за фактом вони виявляються набагато гіршими та з’ясовується, що запропонованої роботи немає;

шахрайство на оренді житла поширене також у Польщі. Тут також у відповідь на оголошення про оренду квартири просять перерахувати гроші на рахунок – “бронь”.

На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українські біженці