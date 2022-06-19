Українцям, які мають карту поляка, готують додаткові виплати у Польщі

У Польщі вирішили додатково підтримати фінансами українців, які мають карту поляка. Цей документ потрібен, щоб отримати додаткові виплати його власнику і навіть членам його сім’ї
Проект називається “Допомога полякам з України”. Його ініціаторами виступили три громадські організації: фонд Wolnosc i Demokracja, організація Pomoc Polakom na Wschodzie, а також товариство Wspolnota Polska. Про це повідомляє видання businessua.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
На отримання цих виплат можуть розраховувати такі категорії громадян:
- українці, які мають карту поляка;
- українці, які мали раніше карту поляка, а тепер отримали вид на постійне проживання або громадянство Польщі;
- польські громадяни, які мешкають в Україні;
- близькі родичі тих людей, які перераховані вище. До таких родичів належать чоловіки, дружини, діти, батьки, дідусі та бабусі.
При цьому є ще одна обов’язкова умова для одержувачів такої допомоги: вони мали в’їхати до Польщі після 24 лютого 2022 року.
На який розмір фінансової допомоги можуть розраховувати українці, що мають картку поляка?
Їм дадуть одноразові виплати: по 1500 злотих на дорослих та по 750 злотих на дітей.
Крім того, володарі карти поляка можуть розраховувати ще на таку допомогу з боку цих польських громадських організацій:
- транспортну підтримку;
- курси польської мови;
- медичну та психологічну допомогу;
- юридичний супровід;
- послуги перекладача;
- сприяння у професійному розвитку та реалізації.
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