Українцям, які мають карту поляка, готують додаткові виплати у Польщі

У Польщі вирішили додатково підтримати фінансами українців, які мають карту поляка. Цей документ потрібен, щоб отримати додаткові виплати його власнику і навіть членам його сім’ї

Проект називається “Допомога полякам з України”. Його ініціаторами виступили три громадські організації: фонд Wolnosc i Demokracja, організація Pomoc Polakom na Wschodzie, а також товариство Wspolnota Polska. Про це повідомляє видання businessua.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На отримання цих виплат можуть розраховувати такі категорії громадян:

українці, які мають карту поляка;

українці, які мали раніше карту поляка, а тепер отримали вид на постійне проживання або громадянство Польщі;

польські громадяни, які мешкають в Україні;

близькі родичі тих людей, які перераховані вище. До таких родичів належать чоловіки, дружини, діти, батьки, дідусі та бабусі.

При цьому є ще одна обов’язкова умова для одержувачів такої допомоги: вони мали в’їхати до Польщі після 24 лютого 2022 року.

На який розмір фінансової допомоги можуть розраховувати українці, що мають картку поляка?

Їм дадуть одноразові виплати: по 1500 злотих на дорослих та по 750 злотих на дітей.

Крім того, володарі карти поляка можуть розраховувати ще на таку допомогу з боку цих польських громадських організацій:

транспортну підтримку;

курси польської мови;

медичну та психологічну допомогу;

юридичний супровід;

послуги перекладача;

сприяння у професійному розвитку та реалізації.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати