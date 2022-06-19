Світ
Тег:

Українцям, які мають карту поляка, готують додаткові виплати у Польщі

Дата
5ab8ac61d42ab 1019743408 1200

У Польщі вирішили додатково підтримати фінансами українців, які мають карту поляка. Цей документ потрібен, щоб отримати додаткові виплати його власнику і навіть членам його сім’ї

Проект називається “Допомога полякам з України”. Його ініціаторами виступили три громадські організації: фонд Wolnosc i Demokracja, організація Pomoc Polakom na Wschodzie, а також товариство Wspolnota Polska. Про це повідомляє видання businessua.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українцям, які мають карту поляка, готують додаткові виплати у Польщі

На отримання цих виплат можуть розраховувати такі категорії громадян:

  • українці, які мають карту поляка;
  • українці, які мали раніше карту поляка, а тепер отримали вид на постійне проживання або громадянство Польщі;
  • польські громадяни, які мешкають в Україні;
  • близькі родичі тих людей, які перераховані вище. До таких родичів належать чоловіки, дружини, діти, батьки, дідусі та бабусі.

При цьому є ще одна обов’язкова умова для одержувачів такої допомоги: вони мали в’їхати до Польщі після 24 лютого 2022 року.

На який розмір фінансової допомоги можуть розраховувати українці, що мають картку поляка?

Їм дадуть одноразові виплати: по 1500 злотих на дорослих та по 750 злотих на дітей.

Крім того, володарі карти поляка можуть розраховувати ще на таку допомогу з боку цих польських громадських організацій:

  • транспортну підтримку;
  • курси польської мови;
  • медичну та психологічну допомогу;
  • юридичний супровід;
  • послуги перекладача;
  • сприяння у професійному розвитку та реалізації.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати

To Top