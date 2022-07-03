Українці, які виїхали за кордон, можуть втратити право на пенсії – що робити

У липні багато пенсіонерів отримають підвищені пенсії, незважаючи на війну, проте ті, хто виїхав за кордон, можуть втратити право на пенсії. Чи можна вирішити це питання віддалено

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Так, якщо пенсія доставлялася Укпоштою, то при її нестачі кошти зараховуються для виплати в наступному. Однак, якщо пенсія не виходить протягом шести місяців поспіль, її виплату буде призупинено.

Потім, щоб відновити виплату пенсії, потрібно буде звертатися особисто до органів Пенсійного фонду. Тому українцям радять змінити спосіб виплати пенсії, причому зробити це можна онлайн на порталі електронних послуг ПФУ.

Подання заявки на зміну способу виплати пенсії онлайн проводиться так:

Зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі “Про пенсійне забезпечення” обрати підрозділ “Внесення змін до пенсійної справи”.

Вибрати вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити всі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії: паспорт; реєстраційного номера облікової картки платника податків; реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Далі заяву потрібно буде підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису та надіслати до ПФУ. Усі зміни в обробці заяви відображатимуться в особистому кабінеті у вкладці “Мої повідомлення” на порталі ПФУ.

Виплату пенсії можна перевести до банку – як це зробити