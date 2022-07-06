Українці в Польщі можуть отримати подарункові картки на 100 злотих

Червоний Хрест роздає українцям у Польщі подарункові картки на 100 злотих. Картки від магазинів KIK роздають біженцям з України – на що вони спрямовані

Стартувала нова акція, організована Польським Червоним Хрестом та мережею магазинів KIK. Українці можуть звернутись до штаб-квартири Польського Червоного Хреста, щоб отримати подарункову картку. Як це зробити.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті the-warsaw.com

Хто може отримати картку?

Карту можуть отримати українці, які перетнули кордон після 24.02.2022 у зв’язку з початком бойових дій в Україні. Таку картку можуть отримати діти, якщо вони перебувають у Польщі з одним з батьків.

Карта на 100 злотих

Номінал картки – 100 злотих. На одну особу видається одна карта. Здійснити покупки за допомогою подарункової картки можна у мережі магазинів KIK. Карта дійсна лише до 31.07.2022

Як отримати картку?

Щоб стати учасником акції, зверніться до територіального центру Червоного Хреста у вашому місті. Адреса територіального центру можна знайти ТУТ.

Документи для отримання

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