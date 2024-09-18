У великому місті Польщі запустили консульські послуги для українських громадян.
У польському місті Лодзь розпочався консульський прийом українців. Послуги надаватимуть консули з Варшави.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Як йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у великому польському місті Лодзь українські громадяни зможуть отримати консульські послуги. Консульський прийом у тестовому режимі проводитимуть консули з Посольства України у Варшаві.
Зазначається, що українці можуть звернутися з такими питаннями:
- консультативна допомога щодо захисту прав громадян;
- щодо порядку вчинення консульських дій;
- подати заяву про оформлення набуття громадянства України дітьми за народженням.
Про розширення переліку консульських послуг повідомлять додатково. Прийом відбуватиметься з понеділка по п’ятницю у порядку живої черги за адресою: вул. Пьотрковська 77, Лодзь.
Години прийому:
- понеділок, середа, п’ятниця, 10:00-15:00;
- вівторок-четвер, 10:00-12:00.
Графік прийому громадян може змінюватися, уточнити години роботи консулів можна за телефоном +48 693 494 279 (з 10:00 до 12:00)
У ще одному місті Польщі запустили консульські послуги для українців
У яких містах Польщі працюють українські консульства
Українські громадяни у Польщі можуть звернутися з різних питань до дипломатичних представництв у кількох містах Польщі.
Консульський відділ Посольства України в РП у Варшаві
- адреса: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa
- веб-сайт: http://poland.mfa.gov.ua
- телефони для консультацій: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79; у разі ДТП, загрози життю, чи смерті громадян України + 48 698 608 837
- e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.
Генеральне Консульство України у Кракові
- адреса: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków
- веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua
- тел.: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22
- e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua
Консульство України у Гданську
- адреса: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk
- веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua
- тел.: (+48 58) 346 06 90
- e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua
Генеральне Консульство України у Любліні
- адреса: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
- веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua
- тел.: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555 (виключно у разі загрози життю чи загибелі громадянина України)
- e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua
Генеральне Консульство України у Вроцлаві
- адреса: pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw
- веб-сайт: http://wroclaw.mfa.gov.ua
- тел.: +48 71 712 76 00
- e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua.
Джерело: РБК-Україна.
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