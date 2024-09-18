У великому місті Польщі запустили консульські послуги для українських громадян.

У польському місті Лодзь розпочався консульський прийом українців. Послуги надаватимуть консули з Варшави.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Як йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у великому польському місті Лодзь українські громадяни зможуть отримати консульські послуги. Консульський прийом у тестовому режимі проводитимуть консули з Посольства України у Варшаві.

Зазначається, що українці можуть звернутися з такими питаннями:

консультативна допомога щодо захисту прав громадян;

щодо порядку вчинення консульських дій;

подати заяву про оформлення набуття громадянства України дітьми за народженням.

Про розширення переліку консульських послуг повідомлять додатково. Прийом відбуватиметься з понеділка по п’ятницю у порядку живої черги за адресою: вул. Пьотрковська 77, Лодзь.

Години прийому:

понеділок, середа, п’ятниця, 10:00-15:00;

вівторок-четвер, 10:00-12:00.

Графік прийому громадян може змінюватися, уточнити години роботи консулів можна за телефоном +48 693 494 279 (з 10:00 до 12:00)

У ще одному місті Польщі запустили консульські послуги для українців

У яких містах Польщі працюють українські консульства

Українські громадяни у Польщі можуть звернутися з різних питань до дипломатичних представництв у кількох містах Польщі.

Консульський відділ Посольства України в РП у Варшаві

адреса: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa

веб-сайт: http://poland.mfa.gov.ua

телефони для консультацій: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79; у разі ДТП, загрози життю, чи смерті громадян України + 48 698 608 837

e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.

Генеральне Консульство України у Кракові

адреса: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków

веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua

тел.: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22

e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua

Консульство України у Гданську

адреса: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk

веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua

тел.: (+48 58) 346 06 90

e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua

Генеральне Консульство України у Любліні

адреса: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua

тел.: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555 (виключно у разі загрози життю чи загибелі громадянина України)

e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Генеральне Консульство України у Вроцлаві

адреса: pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw

веб-сайт: http://wroclaw.mfa.gov.ua

тел.: +48 71 712 76 00

e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua.

Джерело: РБК-Україна.

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