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У росії падає рівень підтримки війни: Данілов пояснив, чим це загрожує Кремлю

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Данилов объяснил чем угрожает Кремлю слабая поддержка войны в Украине

Серед росіян падає рівень підтримки війни проти України. Чим це загрожує Кремлю і федеральному устрою  Росії пояснив секретар РНБО Олексій Данілов

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в Twitter. 

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Він зазначив, що зростання недовіри серед громадян перетворюється у тенденцію, яка набуває динаміки. Це може розхитувати російське суспільство в середини.

“Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкцію псевдофедерального утворення РФ. Недоімперія має бути зруйнована”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО Данілов зробив заяву щодо тривалості війни – до чого готуватися українцям

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