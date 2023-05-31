У Путіна відповіли, чи введуть воєнний стан у Росії

Росіяни бідкаються через чутки про те, що можуть ввести воєнний стан у Росії. Ворожа влада вже прокоментувала це

Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков також відреагував на “досить тривожну” ситуацію у прикордонних з Україною областях.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Про це розповідає НСН.

Чи введуть воєнний стан у Росії

Пєсков переконує, що “жодних рішень” щодо воєнного стану у Росії не ухвалили. До того ж “жодних обговорень” стосовно цього не ведеться.

Прессекретар Путіна також назвав “досить тривожною” ситуацію у прикордонних з Україною областях і пояснив слова диктатора про те, що система ППО Москви спрацювала задовільно, але є над чим працювати.

“Він мав на увазі, що система спрацювала ефективно, але є простір для підвищення цієї ефективності” , – пробурмотів Пєсков

Воєнний стан на окупованих Росією територіях: що відомо

Раніше Владімір Путін запровадив воєнний стан у так званих “ДНР” та “ЛНР”, а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

За указом диктатора, окупанти також обмежили в’їзд до окупованого Севастополя. Крім того, “місцева влада” повинна створити у місті “оперативні штаби”.

До речі, у декількох регіонах Росії запровадили “рівень базової готовності”

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що під приводом оголошення про “воєнний стан” окупанти продовжують штучну зміну складу населення на українських землях. Він зазначив, що до оголошення указів Путіна “воєнний стан” у Росії уже по суті був і без того.

За словами Фейгіна, “воєнний стан” ввели не лише у чотирьох окупованих українських областях, а й у низці російських областей, де запровадили елементи “воєнного стану” й надали додаткові повноваження губернаторам на створення штабів, забезпечення безпеки тощо. Все це схоже на репетиції “воєнного стану” на всій території Росії – не лише у “прикордонних районах” та в “зоні окупації”.

В Офісі Президента кажуть, що так зване введення Росією “воєнного стану” на тимчасово окупованих територіях є “псведолегалізацією мародерства та розграбування майна українців”.

Ще новини України: «Замах на Путіна» – в рф заявили про атаку Кремля українськими дронами (відео)