У Польщі з 1 липня змінили правила перебування для українців: хто отримає статус біженця

Уряд Польщі змінив правила перебування для українців своїй території, у тому числі в’їзду, працевлаштування та проживання. Нові норми вступили в силу 1 липня

Насамперед, ще раніше анонсувалося, що претендувати на 40 злотих на добу на харчування та ночівлю з 1 липня зможуть лише найвразливіші категорії населення: вагітні жінки; пенсіонери; багатодітні матері; люди з інвалідністю. Заява на отримання грошової допомоги подається протягом місяця з останнього дня періоду, на який подається заява. Заявки подані після закінчення встановленого терміну, не розглядатимуться.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З 1 липня у Польщі почали діяти нові положення щодо реєстру PESEL UKR (PESEL-універсальна електронна система реєстрації населення). Раніше статус, який надає право тимчасового захисту у Польщі, автоматично анулювався після виїзду людини з країни на понад 30 днів. За новими правилами, якщо цей статус буде автоматично втрачено після виїзду військового мігранта довше, ніж на 30 днів, але в межах Шенгенської зони його можна буде відновити.

Статус тимчасового захисту також можна буде поновити, якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причиною повернення мають бути активні бойові дії за місцем проживання.

Щоб мати право на тимчасовий захист у Польщі на період війни в Україні, необхідно в’їжджати до Польщі безпосередньо з території України. З 1 липня 2022 року в’їзд до Польщі може відбуватися і через внутрішні кордони ЄС – особи, які заїжджатимуть до Польщі з ЄС, також зможуть претендувати на права військових біженців.

Тимчасовий захист чи статус біженця – що вигідніше оформити українцям за кордоном